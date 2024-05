Calcio e Finanza: “Entro fine anno via libera della FIFA per disputare le partite dei campionati nazionali all’estero”

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la FIFA potrebbe cambiare le regole per consentire lo svolgimento di partite dei campionati nazionali in altri paesi entro la fine dell’anno. Questa possibilità è stata discussa durante un procedimento legale che coinvolge la FIFA e Relevent Sports, noto organizzatore del torneo estivo International Champions Cup, che ha intentato una causa contro la FIFA e la Federcalcio degli Stati Uniti per aver bloccato i piani di portare le sfide dei principali campionati europei negli USA.

L’avvocato della FIFA, H. Christopher Boehning, ha dichiarato che si aspetta che nuove regole entrino in vigore, aprendo la strada allo svolgimento di partite dei campionati nazionali all’estero. Questo potrebbe cambiare significativamente il panorama del calcio, con potenziali ripercussioni sul business e sulla gestione delle competizioni.

La possibile modifica delle regole potrebbe anche influenzare il procedimento legale in corso tra la FIFA e Relevent Sports. Se le regole attuali che impediscono lo svolgimento di partite di campionato nazionale all’estero verranno cambiate, la base della controversia legale potrebbe diventare irrilevante.

Nonostante la confusione riscontrata durante l’udienza, il giudice ha dato alle parti coinvolte una settimana per decidere se vogliono che il tribunale intervenga nei loro accordi. L’esito finale del caso rimane quindi in sospeso, con una nuova udienza prevista per ottobre.

