FIFA: La Juve non è campione del mondo, Intercontinentale non vale

Clamorosa nuova pessima notizia per la Juventus: la FIFA ha deciso ufficialmente che possono essere dichiarati campioni del mondo soltanto i club che hanno partecipato al Mondiale per club. Quindi sol...

Clamorosa nuova pessima notizia per la Juventus: la FIFA ha deciso ufficialmente che possono essere dichiarati campioni del mondo soltanto i club che hanno partecipato al Mondiale per club. Quindi soltanto Milan e Inter nel caso dell'Italia, avendo vinto la competizione nel 2007 e nel 2010. La coppa vinta dalla Juve nel 1996 contro il River Plate, con un gol di Del Piero, non vale invece per essere chiamati campioni del mondo.