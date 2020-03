Ricevendo le richieste di UEFA e CONMEBOL di spostamento per Campionati Europei e Coppa America, la FIFA ha disposto il rinvio del Mondiale per Club(FIFA Club World Cup). Sul comunicato ufficiale del massimo organismo mondiale calcistico si legge che la manifestazione verrà rischedulata in un secondo momento, quando ci sarà maggiore chiarezza sulla situazione dello sport mondiale, nel 2021, nel 2022 o nel 2023.

TuttoMercatoWeb.com