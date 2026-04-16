Simonelli preoccupato per Euro 2032: "Sui nuovi stadi siamo indietro a tutto il resto d'Europa"

Oggi ci allarmiamo per gli articoli che leggiamo su Euro 2032, ma noi ci auguriamo che arrivi una primavera sugli stadi

Ezio Simonelli, numero uno della Lega Serie A, ha manifestato forte preoccupazione per la situazione stadi in Italia in vista degli Europei del 2032. Durante la manifestazione milanese 'Il Foglio a San Siro', ha voluto esprimere un allarme che potrebbe anche costare l'europeo stesso al 'Bel Paese'. Queste le sue parole:

"È un tema che vede l’Italia indietro a tutto il resto d’Europa. Ringrazio il ministro Abodi perché finalmente abbiamo un commissario straordinario. Oggi ci allarmiamo per gli articoli che leggiamo su Euro 2032, ma noi ci auguriamo che arrivi una primavera sugli stadi. Ricordiamoci che tra pochi mesi avremo la verifica con l’UEFA. Non vorremmo rinunciare agli Europei perché non abbiamo gli stadi pronti, sarebbe un altro danno enorme per il nostro paese".