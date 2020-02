Queste le parole rilasciate da Massimo Basile a Radio Bruno Toscana: “Purtroppo i dirigenti dei club di calcio non sono autonomi, decidono quello che gli viene deciso da altri. C’è grande debolezza strutturale nel calcio italiano, troppi dubbi e cambi di programma. È troppo ampia la forbice tra i primi in classifica e gli ultimi. Si sta mostrando sempre più un vero e proprio sistema feudale. Commisso? Sempre più convinto di portare avanti una battaglia per cambiare tutto ciò”.