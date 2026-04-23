Corriere dello Sport rivela: "Saputo vuole proseguire con Italiano. In caso di divorzio Grosso o Pioli"

Il Bologna attende con grande impazienza il rinnovo di Vincenzo Italiano, che però tarda ad arrivare. I nomi per sostituirlo sarebbero Grosso e Pioli. All'orizzonte spunta anche il nome di Maurizio Sarri, che però ha un contratto con la Lazio.

Il Bologna attende con grande impazienza il rinnovo di Vincenzo Italiano, che però tarda ad arrivare. In queste settimane, il Presidente dei felsinei Joey Saputo vuole sapere se, anche in assenza di una competizione europea, il mister ex Fiorentina voglia rimanere in rossoblù, oppure approdare verso altri lidi. Su di lui ci sono almeno 4 squadre tra cui Napoli, Milan, Roma e Lazio.

Lo staff bolognese però non ci sta, e in queste ore ha espresso grande stima nei confronti del mister, chiedendo di proseguire insieme. Come abbiamo detto, i 'capi' del Bologna vogliono conoscere prima possibile quelle che sono le reali intenzioni di Italiano, anche perché in caso di separazione dovrebbero poi andare a lavorare da subito sul suo sostituto, con il quale costruire successivamente. Ecco il motivo per cui non sarebbero disposti ad andare oltre il 10/15 maggio. E allora gli occhi andrebbero prima su Fabio Grosso e poi su Stefano Pioli. In caso di forfait dei due spunta anche il nome, più defilato di Maurizio Sarri.