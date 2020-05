Intervenuto ai microfoni di ‘SeilaTv Bergamo’, Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato della ripresa del campionato di Serie A: “Le notizie degli ultimi contagi non fanno ben sperare. Fino a quando non si avranno novità sull’evoluzione sanitaria, non si potranno dare risposte certe. La parola d’ordine è prudenza, e quanto accaduto nelle ultime 24 ore non aiuta“.

Spadafora ha poi aggiunto: “Il calcio muove tanti soldi ed è un fattore determinante. Il campionato a porte chiuse avrebbe un effetto strano, sarebbe un bel gesto se i club rimborsassero gli abbonati”.