Gran galà del calcio: Guagni della Fiorentina Women's eletta come miglior calciatrice del 2017

Si è svolta a Milano la 7° edizione del Gran Galà del Calcio AIC. Nel corso della serata è stato premiato quello che per il 2017 è stato votato come l’undici ideale della Serie A. Ruolo per ruolo, i p...

A cura di Redazione Labaroviola 28 novembre 2017 14:43

Alia GUAGNI - PRIMADONNA FIRENZE- RIVIERA DI ROMAGNA Serie A Calcio Femminile 24a Giornata - 05.05.2012 - Firenze - Fotografie di Federico De Luca - © tutti i diritti riservati - menzione del nome dell'Autore obbligatoria ai sensi legge 633/41

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