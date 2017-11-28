Gran galà del calcio: Guagni della Fiorentina Women's eletta come miglior calciatrice del 2017
Si è svolta a Milano la 7° edizione del Gran Galà del Calcio AIC. Nel corso della serata è stato premiato quello che per il 2017 è stato votato come l’undici ideale della Serie A. Ruolo per ruolo, i p...
Si è svolta a Milano la 7° edizione del Gran Galà del Calcio AIC. Nel corso della serata è stato premiato quello che per il 2017 è stato votato come l’undici ideale della Serie A. Ruolo per ruolo, i più forti calciatori di un’ipotetica super squadra dell’anno, oltre al calciatore top della stagione. Dedicato spazio anche ad altre speciali sezioni come: l’allenatore, l’arbitro, la squadra, il giovane di Serie B e la calciatrice che si sono maggiormente distinti nell’ultimo campionato.
Proprio in questa ultima categoria Alia Guagni è stata votata dalla giuria come Miglior Calciatrice 2017, battendo la compagna di squadra Ilaria Mauro e la juventina Barbara Bonansea. Un bel riconocimento per la Viola che corona un anno fatto di successi: dallo scudetto al Franchi alla Coppa Italia, vinta sul campo di Noceto grazie proprio ad una sua rete.