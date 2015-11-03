Notizie Guani Fiorentina

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Guagni: "Ritorno di Batistuta? Sarebbe tanta roba. Commisso? Spero che rilanci calcio femminile"

19 giugno 2019 16:15

Gran galà del calcio: Guagni della Fiorentina Women's eletta come miglior calciatrice del 2017

28 novembre 2017 14:43

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