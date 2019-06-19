Guagni: "Ritorno di Batistuta? Sarebbe tanta roba. Commisso? Spero che rilanci calcio femminile"

Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women's e faro della nazionale italiana, ha parlato al Tgr Toscana del nuovo corso viola: "Commisso? Spero che come ha detto voglia rilanciare il calcio femminil...

Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women's e faro della nazionale italiana, ha parlato al Tgr Toscana del nuovo corso viola: "Commisso? Spero che come ha detto voglia rilanciare il calcio femminile a Firenze, è un movimento in crescita e spero davvero che possa credere in noi perché possiamo regalare gioie. Batistuta? Se entrasse in società sarebbe tanta roba. Era un giocatore pazzesco e andavo al Franchi per vederlo”.