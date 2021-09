Pioli lancia la sua proposta: “Quando superi metà campo non puoi più passare indietro”

Nel corso della sua conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli, ha lanciato alcune proposte sul gioco del calcio, le sue parole registrate dalla Gazzetta:

“I cinque cambi per me sono importantissimi. Da quando hanno allargato le panchine a 12 giocatori sarebbe stato un peccato rimanere con sole tre sostituzioni. Io però farei anche altre modifiche: basarsi sul tempo di gioco effettivo (un tema su cui Pioli si era già accalorato nel dopogara con la Juve), un time-out nel primo tempo e, visto che ci piace il calcio offensivo, stabilire che una volta superata la propria metà campo, non si può più passare la palla indietro”

ANTOGNONI PARLA DELLA FIORENTINA: “CON COMMISSO PARENTESI CHIUSA”