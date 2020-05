Prandelli, ex mister viola, ha parlato ai microfoni del TGR: “Il calcio? Non è la priorità degli italiani, penso, però c’è una cosa che bisogna dire: il calcio ha un aspetto quasi miracoloso. Lo puoi odiare, lo puoi allontanare, ma nel momento che l’arbitro fischia tutti diventano tifosi e persone che vivono quel momento dimenticando tutti i problemi. Ecco potrebbe essere anche un motivo di sollievo per tante persone”.