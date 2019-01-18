Pistocchi: "Pioli? Da capire se la sua idea di calcio si sposa con quella della Fiorentina"

L'opinionista tv Maurizio Pistocchi ha parlato del tecnico viola, Stefano Pioli, ai microfoni di Lady Radio: "Penso che ogni allenatore abbia una sua idea di calcio, come è giusto. E' così anche per P...

A cura di Paolo Lazzari 18 gennaio 2019 18:03

Condividi