Pistocchi: "Pioli? Da capire se la sua idea di calcio si sposa con quella della Fiorentina"
L'opinionista tv Maurizio Pistocchi ha parlato del tecnico viola, Stefano Pioli, ai microfoni di Lady Radio: "Penso che ogni allenatore abbia una sua idea di calcio, come è giusto. E' così anche per P...
L'opinionista tv Maurizio Pistocchi ha parlato del tecnico viola, Stefano Pioli, ai microfoni di Lady Radio: "Penso che ogni allenatore abbia una sua idea di calcio, come è giusto. E' così anche per Pioli. Poi i tecnici devono fare con i giocatori che gli vengono messi a disposizione dalla società. In questo senso però, bisogna capire se l'idea di calcio di Pioli si sposi davvero con quella che ha la Fiorentina. Di sicuro il pubblico di Firenze merita di vedere un gioco migliore rispetto a quello espresso fino ad oggi".