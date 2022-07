Jovic alla Fiorentina per due stagioni a titolo gratuito. Ingaggio a metà con il Real Madrid

Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky, la Fiorentina starebbe per acquistare Jovic a titolo definitivo. (LEGGI QUI). Ecco i dettagli dell’operazione:

Il giocatore arriva alla Fiorentina a titolo definitivo dal Real Madrid, che lo libera senza pretendere nessun esborso da parte della società di Rocco Commisso e oltretutto pagando una buona uscita dello stipendio per i due anni successivi, più o meno la metà dell’ingaggio del serbo. In sintesi questa formula è come se fosse un prestito biennale – non più permesso dai regolamenti – che rimanda la valutazione di Jovic al termine della stagione 2023-24.

Se il calciatore dovesse rimanere alla Fiorentina per ulteriori 2 anni, rinnovando il proprio contratto con la societa gigliata, allora percepirà 5 milioni di euro annui, ed i Blancos avranno diritto al 50% della rivendita futura. Se invece l’attaccante serbo non dovesse rinnovare, tornerà a Madrid a titolo definitivo a costo zero per il Real.