Sky Sport annuncia: “La Fiorentina ha preso Jovic dal Real Madrid a titolo definitivo”

Luka Jovic sarà un giocatore della Fiorentina. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’operazione è ormai conclusa. Di seguito le parole dell’esperto di calciomercato: c“È fatta con la Fiorentina, è un giocatore viola. Siamo allo scambio di documenti con il Real Madrid. C’è una novità nella formula del trasferimento: la società di Rocco Commisso lo acquisterà a titolo definitivo dai Blancos, che libereranno il calciatore senza pretendere nessun indennizzo e pagherà la buona uscita dello stipendio per i prossimi due anni. Jovic percepirà 2.5 milioni per le prossime stagioni: al termine potrà decidere se rinnovare o lasciare la Fiorentina. Nel secondo caso percepirà il doppio (circa 5 milioni) per il terzo e il quarto anno. Se nel frattempo la Fiorentina dovesse vendere il giocatore, al Real Madrid spetterebbe il 50% della cifra”.