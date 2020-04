Continua lo scontro tra calcio e Governo, la Serie A quindi studia il suo piano B se il campionato non dovesse riprendere.

La classifica verrebbe congelata, la FIGC comunicherebbe alla UEFA i sei club qualificati per le competizioni europee. Lo scudetto non verrebbe assegnato. Retrocessioni? Doppia ipotesi, bloccarle e ripartire la prossima stagione a 22 squadre o consentirne solo due per mantenere il format.

Diritti tv? Sconto alle pay tv. In ballo ci sono circa 440 milioni.

Stipendi? Tagli netti ai calciatori, il monte ingaggi della serie A sfiora 1,3 miliardi, senza calcio i giocatori dovrebbero adeguati e consentire un taglio del proprio stipendio.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport.