L’emergenza Coronavirus che sta colpendo in particolar modo le regioni di Lombardia e Veneto, ha portato finora a numerosi rinvii di gare ufficiali. Per adesso sono 42 le gare rinviate dal comitato regionale della LND lombarda. In Serie C rinviata ufficialmente Piacenza-Sambenedettese, in Serie D è stata invece rinviata quella tra Mantova e Fanfulla. Tra le altre sfide rinviate, in questo caso del campionato Juniores nazionale, Prato-Fiorenzuola e Caravaggio-Crema. Rinviata a data da destinarsi Cremonese-Bresciadel campionato Primavera 2. Non si giocheranno inoltre e Progresso-V.Carpaneto, Este-Mestre e Crema-Forlì di Serie D.

