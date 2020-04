“Ripartenza del calcio? Serve un tampone – ha detto il cardiologo e medico dello sport Giorgio Baldereschi a Lady Radio – per tutti coloro che lavorano nell’ambiente. Sono stato un paladino del lockdown. Se si aggira il virus esso non si propaga. Se esistesse il buon senso basterebbe fare un tampone a testa ai calciatori, basta che poi siano certificati come negativi. Se essi lo sono non si rischia ovviamente per una partita di calcio, indipendentemente da quale contatto poi avvenga. Un infetto su quattro può avere problemi cardiaci, i pochi che ho visto erano anziani. A livello polmonare un coinvolgimento invece c’è sempre in ogni paziente infetto”.