Nuovi stadi, Testo unico sullo sport, meno burocrazia per aiutare la costruzione

Procedure più snelle per un percorso di autorizzazioni e permessi per realizzare nuovi stadi o ristrutturare i vecchi, spazio minore alle sovrintendenze. Sembra essere questa la bozza di Testo unico sullo sport inviato da Spadafora al governo.

Il testo sia salutato con soddisfazione dal sindaco di Firenze, Nardella, a Lady Radio “articoli previsti proprio per una risoluzione importante della ristrutturazione degli stadi non solo per Firenze, ma per tutta Italia. Sono fiducioso che la proprietà della Fiorentina avrà a disposizione strumenti in più per avere uno stadio nuovo”.

Le norme sembrano essere incoraggianti. L’obiettivo poi è quello di accelerare i tempi e ridurre al minimo tutti i passaggi burocratici per l costruzione o la ristrutturazione.