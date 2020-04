“Il calcio è un elemento di valore per l’Italia – ha detto l’ex premier e sindaco di Firenze Matteo Renzi al Corriere dello Sport – deve riaprire con giuste modalità. Chi si sta opponendo alla ripartenza del campionato lo fa per visibilità. Sono dalla parte di Gravina, giusta battaglia di sopravvivenza. Il calcio ha un valore sociale, è anche business, i diritti tv mantengono il calcio di tutto il mondo, ora l’intera sistema è rischio. Il protagonismo del ministro dello sport Spadafora non è più tollerabile. Sono certo che Vlahovic e Cutrone pur avendo avuto il coronavirus vogliono tornare a fare gol per la mia Fiorentina”.

“Commisso ha ragione – ha aggiunto -, oggi la burocrazia deve essere quasi azzerata, bisogna sbloccare gradualmente e agevolare i privati. Ora servono operazioni per rilanciare il nostro territorio, lo stadio rientra in queste operazioni”.