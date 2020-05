“La maggior parte della popolazione italiana – ha detto il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al Corriere della Sera – non vede di buon occhio la ripresa del campionato, ma io non guardo questo perchè il calcio è un mondo importante per il Paese. Mi auguro che il calcio possa ripartire, ma lo deciderà il governo. Dal 18 maggio riprenderanno gli allenamenti di squadra. Campionato? Ad ora non sappiamo nulla. Io non sono contrario alla sua ripresa. In settimana avremo il protocollo. Io farò di tutto per far ripartire il campionato, se il governo, io spero si no, sarà costretto a stabilire che non ci sono le condizioni il mio sforzo sarà duplice, perchè dovrò limitare i danni economici per le società e sostenere l’intero mondo dello sport”.