Bocci: "Se stasera la Fiorentina passasse il turno la Società potrebbe pensare di ringraziare Vanoli"

Onestamente Vanoli va ringraziato per il lavoro che ha fatto. Nessun allenatore ha mai salvato una squadra nelle condizioni in cui lui l'ha trovata al suo arrivo

Questo pomeriggio il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci è intervenuto su Radio Bruno per dire la sua sulla partita di questa sera all'Artemio Franchi della Fiorentina contro il Crystal Palace. Queste le sue parole: "Mi sembra molto difficile passare il turno, anche perché le assenze peseranno tantissimo. E' vero che si sono recuperati Fagioli e Gudmundsson, ma l'assenza di Parisi e quella di Kean rendono tutto molto più complicato. La partita non è nata con le condizioni ideali. E' anche vero che la stessa cosa valeva per quella contro la Lazio, che poi la Fiorentina ha vinto. Stasera però un conto è vincere 1-0, un altro è fare tre gol per andare almeno ai supplementari. Mettiamoci anche che la squadra inglese punterà tutte le proprie fish sulla coppa, ed ecco qui che non sarà per nulla semplice".

"Oggi la Conference è l'unica strada che potrebbe permetterti di giocare in Europa la prossima stagione, solo questo dovrebbe far capire l'importanza della sfida. Chiaramente partendo dal 3-0 ,con una squadra che ha pochi cambi, tutto diventa molto complicato. Il Crystal Palace è una squadra molto forte e organizzata, soprattutto in contropiede. Se dovesse passare il turno stasera diventerebbe la prima candidata alla vittoria. Mi auguro che la Fiorentina giochi la partita con lo spirito di sacrificio e per ribaltare la situazione, anche se la gara dell'andata è stata decisiva".

“Se stasera la Fiorentina riuscisse a passare il turno, credo che in vista del futuro della panchina il risultato potrebbe davvero spostare qualcosa nelle scelte della società. Onestamente Vanoli va ringraziato per il lavoro che ha fatto. Nessun allenatore ha mai salvato una squadra nelle condizioni in cui lui l'ha trovata al suo arrivo. Anche solo per questo gli va reso omaggio, a questo si aggiunge anche che ha fatto un discreto cammino in campionato".