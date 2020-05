“Tutto ciò che moralmente avevamo costruito – ha detto l’ex viola Giovanni Galli – in questa quarantena sta andando distrutto con questa fioca luce in fondo al tunnel. Mi sembra a livello di battaglie politiche di essere tornati a fine febbraio, che popolo vergognoso! Il calcio è una vera e propria azienda, in questi giorni arriverà l’ufficialità della fine del campionato, in questo modo tanti calciatori di serie minori resteranno senza stipendio”.