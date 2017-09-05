Zekhnini: ''Da quando sono viola mi arrivano messaggi di sconosciuti ogni giorno. Il calcio conta per la gente''

Ai microfoni di Dagbladet parla Rafik Zekhnini: "Mi sono arrivati molti messaggi di persone che non conoscevo, da quando sono viola. Non so come abbiano avuto il mio numero, ma è bello vedere quanto c...

A cura di Redazione Labaroviola 05 settembre 2017 16:32

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Zekhnini

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