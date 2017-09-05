Zekhnini: ''Da quando sono viola mi arrivano messaggi di sconosciuti ogni giorno. Il calcio conta per la gente''
Ai microfoni di Dagbladet parla Rafik Zekhnini: "Mi sono arrivati molti messaggi di persone che non conoscevo, da quando sono viola. Non so come abbiano avuto il mio numero, ma è bello vedere quanto c...
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2017 16:32
Ai microfoni di Dagbladet parla Rafik Zekhnini: "Mi sono arrivati molti messaggi di persone che non conoscevo, da quando sono viola. Non so come abbiano avuto il mio numero, ma è bello vedere quanto conti il calcio per le persone. Mi scrivono che mi apprezzano e che vorrebbero un autografo".