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Zekhnini: ''Da quando sono viola mi arrivano messaggi di sconosciuti ogni giorno. Il calcio conta per la gente''

Ai microfoni di Dagbladet parla Rafik Zekhnini: "Mi sono arrivati molti messaggi di persone che non conoscevo, da quando sono viola. Non so come abbiano avuto il mio numero, ma è bello vedere quanto c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2017 16:32
Zekhnini: ''Da quando sono viola mi arrivano messaggi di sconosciuti ogni giorno. Il calcio conta per la gente'' - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Zekhnini
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Zekhnini
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Ai microfoni di Dagbladet parla Rafik Zekhnini: "Mi sono arrivati molti messaggi di persone che non conoscevo, da quando sono viola. Non so come abbiano avuto il mio numero, ma è bello vedere quanto conti il calcio per le persone. Mi scrivono che mi apprezzano e che vorrebbero un autografo".

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