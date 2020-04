Secondo La Gazzetta dello Sport, visto che dal 4 maggio possono ricominciare solo gli sport individuali, il calcio deve attendere ancora. La Serie A è quindi costretta a riprogrammare un’eventuale calendario per la ripresa al fine settimana del 13-14 giugno, ultimo weekend utile per mantenere il format delle 38 gare suddivise in andata e ritorno. in caso contrario l’ultima spiaggia si chiama playoff e playout, in corso ulteriori verifiche per cercare di finire la stagione.