I brand calcistici più forti in italia: La Fiorentina è al quindicesimo posto, real al top, l’inter sorpassa Il milan

Lo scorso 7 gennaio si è concluso il girone d’andata del campionato di Serie A 2023/24, un momento di bilanci per molte squadre. Per fare il punto della situazione, YouGov Sport ha voluto vedere quale sia lo stato di salute dei club italiani in Italia e in alcuni mercati rilevanti (Stati Uniti e Cina), confrontandoli con i principali rivali nazionali ed europei e tracciando un trend rispetto alla situazione di un anno fa.

Per farlo è stato utilizzato FootballIndex, strumento proprietario di YouGov unico nel panorama delle ricerche di mercato. Lo studio prende in considerazione l’arco temporale che va dal 19 agosto dello scorso anno all’11 gennaio del 2024. In Italia guida la classifica il Real Madrid, davanti a Inter, Milan, Juventus e Napoli.

In Italia gli appassionati di calcio sono più attenti alle squadre nazionali, che riempiono quattro quinti della top 5 del FootballIndex. Tuttavia, in cima alla classifica non compare una squadra italiana, bensì il Real Madrid. A seguire l’Inter, che ha guadagnato due posizioni rispetto all’anno scorso grazie alla finale di Champions League e all’ottima prima parte della stagione in corso, superando il Milan, che si conferma sul podio. La Juventus è in ripresa dopo il calo registrato lo scorso anno (nel ranking risultava all’ottavo posto), mentre il Napoli scende dopo l’ottima stagione coronata con lo Scudetto.

Tra le prime quindici figurano ovviamente anche tanti top club internazionali come il Barcellona, il Bayern Monaco, il PSG e le maggiori squadre inglesi. Le uniche altre due italiane presenti nella lista sono la Roma al nono posto e la Fiorentina al quindicesimo posto, quest’ultima in forte crescita rispetto al ventiduesimo posto della passata stagione, appena sotto l’Arsenal.

Fonte: Calcio e Finanza

THIAGO MOTTA LASCIA BOLOGNA A GIUGNO?