La favola Bologna già vede la fine, Thiago Motta scontento, a fine anno può andare al Barcellona

Dopo le prime voci dei giorni scorsi in Spagna trova sempre più risalto la notizia del possibile interesse del Barcellona per Thiago Motta. L’attuale allenatore del Bologna, ex giocatore proprio dei blaugrana, sarebbe in pole per la sostituzione eventuale di Xavi nel caso in cui il club optasse per l’esonero.

Ad oggi, spiega Cadena SER, la panchina di Xavi non è in bilico ma tutto è chiaramente legato ai risultati che il suo Barça raggiungerà a fine stagione. La dirigenza valuterà il percorso in Champions, con i blaugrana che affronteranno il Napoli, e soprattutto quello in campionato: il Barcellona è attualmente terzo, la corsa al titolo con Real Madrid e Girona non sarà semplice ma l’obiettivo fondamentale è il mantenimento di almeno il quarto posto, l’ultimo buono per l’accesso alla prossima Champions League.

Qualora i risultati non fossero dalla parte di Xavi l’ex capitano sarebbe sostituito ed il primo nome è proprio quello di Thiago Motta. A lui sta pensando soprattutto il direttore sportivo Deco, ma nella ultime settimane anche il presidente Joan Laporta lo avrebbe indicato come proprio favorito per la panchina del futuro. Il tutto, giusto sottolinearlo, senza dimenticare Jurgen Klopp che ha annunciato proprio in queste ore la sua partenza da Liverpool al termine di questa stagione.

