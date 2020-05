Dopo l’ok agli allenamenti collettivi e il protocollo per la ripresa delle partite già in mano al Ministro Spadafora, la Serie A si prepara a tornare in campo. Dalla riunione in programma il 28 maggio si saprà la data di ripartenza del campionato, che dovrebbe essere il 13 o il 20 giugno.

La Lega Serie A intanto ha pronta una nuova proposta che verrà discussa nel consiglio in agenda martedì: la Lega infatti vorrebbe cambiare il calendario che aveva stabilito per la ripartenza del campionato e iniziare con i recuperi. Così, se il campionato dovesse nuovamente fermarsi dopo essere ripartito, tutte le squadre avranno lo stesso numero di partite disputate.

Se la proposta verrà approvata, il campionato ripartirà con i quattro recuperi della 25^ giornata di Serie A: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma.

Gianlucadimarzio.com