Spadafora: “Non so se il campionato di Serie A finirà. La Lega inizi a pensare anche a piano B o C”

“Il calcio è un’industria molto importante – ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora a La7 – ma non è che non deve rispettare le regole. Se il campionato di Serie A finirà? Ce la si può fare ma non so se arriverà fino in fondo. Situazione particolare, la Serie A dovrà pensare anche a dei piani B o C”.

