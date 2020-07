Stadio Franchi (e non solo) di nuovo con l’affetto e il calore dei tifosi. È questa la grande notizia di giornata: “A settembre tifosi di nuovo allo stadio”: lo ha annunciato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora in un’intervista rilasciata al Gr1 Rai. Il ministro ha anche sottolineato che ciò avverrà “nel rispetto delle necessarie precauzioni” e “se la curva epidemiologica ce lo consentirà”.

Entrando nel dettaglio, per Spadafora la riapertura ai tifosi avverrà “ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima, ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore”.

Ricordiamo come il Franchi di Firenze, stadio della Fiorentina, ha una capienza di 43 mila posti, se si dovesse attuare la strategia del 20% dei tifosi allo stadio, saranno circa 10 mila i tifosi allo stadio. Nulla però, in questo senso, è stato deciso. Ma è importante sapere che a settembre la Fiorentina potrà riabbracciare i suoi tifosi.

