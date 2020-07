Pessina: “Oggi non si deciderà nulla. Vedremo come integrare nel paesaggio quello che la Fiorentina vuole”

“Oggi non si decide proprio nulla – ha detto il soprintendente Pessina al Corriere Fiorentino – i tecnici confrontano le osservazioni e le possibili soluzioni. Nonostante quell’area di Bagno a Ripoli sia “vergine” quindi usato un solo 5% finora, non ci sono elementi critici, è che viene chiesta in una zona vincolata dagli anni ’50. A pochi metri c’è la tramvia 3.2. Oggi vedremo il modo di come integrare quanto richiede la Fiorentina in un contesto di valore paesaggistico. Si può intervenire sugli edifici, dei piani possono venir interrati”.