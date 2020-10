Spadafora: “No allo stop del campionato ma consiglio di ragionare su playoff e playout”

“Io direi che è necessario tornare al rispetto rigoroso del protocollo – ha detto il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al Corriere della Sera – , a partire dall’obbligo di bolla all’interno dei centri sportivi quando emerge un singolo positivo, senza deroghe di nessun tipo. Se il protocollo è stato rispettato il rischio è lo stesso con due o con dieci positivi”.

Blocco del campionato? “Lavoriamo tutti affinché questo non avvenga. Ma ci tengo a una precisazione: nessuno di noi fa la stessa vita di un anno fa, nessuno fa le stesse cose. L’idea di tenere il campionato con lo stesso format, le coppe, l’Europeo, gli impegni in Nazionale come se nulla fosse accaduto è forse troppo ottimistica. Occorre definire delle priorità, alla terza giornata non è comprensibile sentire che ci sono problemi per i recuperi. Consiglio di ragionare anche su scenari diversi, perché non sappiamo cosa succederà, e se si pensa a playoff e playout sarebbe meglio deciderlo presto, a campionato appena iniziato”.

LEGGI ANCHE, CALCIOMERCATO PRO CHIESA E TRISTE PER LA FIORENTINA