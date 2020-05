“Penso che i calciatori positivi – ha detto Ivan Zazzaroni a Radio Bruno – ora non hanno rispettato il lockdown, Spadafora vuole chiudere il calcio. Chiesa? Non mi aspettavo nessuna sua risposta sul futuro. Commisso ha detto che se arrivasse un’offerta congrua al suo valore se ne parlerà, quest’opzione è comunque lontana. L’emergenza coronavirus aiuta Chiesa a restare a Firenze perchè Inter e Juve non hanno soldi. Chiesa rischierebbe di fare la fine di Bernardeschi. Per me dovrebbe restare in viola almeno un altro anno”.