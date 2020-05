Non appena il calcio ricomincerà, la Coppa Italia si giocherà in soli 4 giorni. Spadafora ha deciso di far giocare le semifinali tra il 13 ed il 14 e la finale il 17 giugno. Il 20, potrebbero disputarsi i recuperi della 25ª giornata di campionato, la Fiorentina dovrebbe scendere in campo il weekend del 27 giugno contro il Brescia. Lo riporta Sky Sport.