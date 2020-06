Secondo il Corriere dello Sport, una partita verrà trasmessa su TV8 in chiaro, il canale gratuito di Sky o da DAZN con segnale streaming parto a tutti. Inoltre ci sarà anche l’eventualità di diffondere una sorta di sintesi della gara, un po’ come accadeva prima che nascesse il calcio in tv a pagamento, ogni domenica pomeriggio si poteva vedere l’intero secondo tempo di un match. Questo varrà per i primi 2-3 turni. L’idea della Diretta Gol non trova consensi.

L’accordo a cui sta lavorando il ministro Spadafora è proprio questo, un accordo che eviterà un intervento normativo e che sembra verrà ufficializzato tra pochi giorni.