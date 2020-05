Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, nella propria informativa presentata alla Camera dei Deputati ha dato il via libera per gli allenamenti il 18 di maggio. “Per la ripresa degli allenamenti, sono arrivati i rilievi del CTS sul protocollo: quarantena delle squadre in caso di nuovi positivi, responsabilità dei medici sportivi, necessità che i tamponi non vadano a discapito dei cittadini. Ho ricevuto pochi minuti fa la lettera del presidente FIGC Gravina: sono state accolte tutte le modifiche, varando il nuovo protocollo. Il 18 maggio dunque si ripartirà con gli allenamenti”.

Tuttomercatoweb.com