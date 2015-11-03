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Notizie Cts Fiorentina

Fiorentina Atalanta al 50%, curva Fiesole al completo per il remake della semifinale di Coppa

15 febbraio 2022 17:49

15.927 spettatori per un incasso di 573.164,00€. Numeri importanti, ma adesso bisogna tornare al 100%

22 settembre 2021 09:28

Serie A, possibile riduzione a 500 tifosi negli stadi: oggi incontro tra Speranza ed il CTS

11 ottobre 2020 14:47

Dpcm Covid-19: calcetto e sport di contatto amatoriali verso lo stop. Oggi la decisione di Speranza e Cts

11 ottobre 2020 10:28

Repubblica, 1000 tifosi venerdì per Fiorentina-Sampdoria. Chi potrà accedere? La società viola...

27 settembre 2020 11:38

Il Comitato Tecnico Scientifico ha detto no alla riapertura degli stadi al 25%

26 settembre 2020 19:12

Spadafora annuncia: "Da oggi tamponi obbligatori solo nelle 48 ore prima della partita"

25 settembre 2020 21:07

Il CTS boccia l'idea di Gravina, il protocollo non cambia. Tamponi ogni 4 giorni e stadi chiusi

15 settembre 2020 23:08

Gravina: "Dopo la scuola saranno gli stadi a riaprire. Pratica dei tamponi insostenibile, chiediamo al Cts un intervento"

15 settembre 2020 16:32

Nessuna modifica del Comitato Scientifico: in caso di positività la quarantena resta di due settimane

26 maggio 2020 23:21

Caos ripartenza, il Bologna annulla prenotazione dell'albergo per il ritiro. Sviluppi in giornata

15 maggio 2020 13:09

Spadafora: "Gravina ha accolto le modifiche del Comitato Scientifico: allenamenti dal 18 maggio"

13 maggio 2020 17:36

Comitato Scientifico, 15 giorni di isolamento dopo la ripresa degli allenamenti. Campionato? Si valuterà poi

12 maggio 2020 15:11

Protocollo Comitato Scientifico, l'ok in arrivo tra oggi e domani: il caso Dresda fa riflettere

11 maggio 2020 10:57

Spadafora: "Nelle prossime ore arriverà il parere del Comitato Scientifico sul protocollo della FIGC"

09 maggio 2020 22:04

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