Fiorentina Atalanta al 50%, curva Fiesole al completo per il remake della semifinale di Coppa

Nessun aumento di capienza per gli stadi. Ma il buon momento della squadra ha attirato in e non poco il tifo della Fiorentina.

Sulla scorta delle indicazioni pervenute ieri da parte del sottosegretario al ministero della salute, che ha confermato la capienza massimale del 50% per gli eventi sportivi, è partita quest'oggi ufficialmente la vendita dei tagliandi per la partita che domenica 20 febbraio opporrà all'ora di pranzo la Fiorentina di Italiano e l'Atalanta di Gasperini in un vibrante remake del match che solo qualche giorno fa, sia pure a campo invertito, aveva regalato ai viola (con più di qualche polemica per il gol decisivo arrivato allo scadere) il pass per la finale di Coppa Italia. Intanto, i canali ufficiali della Fiorentina hanno fatto sapere che risulta già completamente piena, al netto delle restrizioni, la curva Fiesole.

DALLA TURCHIA, NON CI SONO NOTIZIE PER IL RINNOVO DI CALLEJON CON LA FIORENTINA, C'E' IL FENERBACHE

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