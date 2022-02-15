Dalla Turchia, non ci sono notizie per il rinnovo di Callejon con la Fiorentina, c'è il Fenerbahce

Josè Maria Callejon è molto considerato da Italiano, ma per il futuro non dovrebbe esserci il rinnovo con la Fiorentina

Come scrive TMW, José Maria Callejon al termine della stagione dovrebbe lasciare la Fiorentina al termine del proprio contratto. Non ci sono notizie in merito a possibili trattative per la sua permanenza e ultimamente è finito anche fuori dalle rotazioni dei titolari anche a causa del mercato invernale. Tra i club interessati al suo futuro figura anche il Fenerbahce, che starebbe già parlando col suo entourage per convincerlo a proseguire la sua carriera in Turchia. A riportarlo è Yenakit.com

PARLA PULGAR DEL SUO FUTURO ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pulgar-il-mio-futuro-a-maggio-devo-tornare-alla-fiorentina-e-decidero-verso-la-fine-della-stagione/165538/