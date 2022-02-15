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Dalla Turchia, non ci sono notizie per il rinnovo di Callejon con la Fiorentina, c'è il Fenerbahce

Josè Maria Callejon è molto considerato da Italiano, ma per il futuro non dovrebbe esserci il rinnovo con la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 febbraio 2022 15:10
Dalla Turchia, non ci sono notizie per il rinnovo di Callejon con la Fiorentina, c'è il Fenerbahce - Firenze, stadio A.Franchi, 20.11.2021, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 20.11.2021, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 31.10.2021, Fiorentina-Spezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Come scrive TMW, José Maria Callejon al termine della stagione dovrebbe lasciare la Fiorentina al termine del proprio contratto. Non ci sono notizie in merito a possibili trattative per la sua permanenza e ultimamente è finito anche fuori dalle rotazioni dei titolari anche a causa del mercato invernale. Tra i club interessati al suo futuro figura anche il Fenerbahce, che starebbe già parlando col suo entourage per convincerlo a proseguire la sua carriera in Turchia. A riportarlo è Yenakit.com

PARLA PULGAR DEL SUO FUTURO ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pulgar-il-mio-futuro-a-maggio-devo-tornare-alla-fiorentina-e-decidero-verso-la-fine-della-stagione/165538/

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