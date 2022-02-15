Pulgar: "Il mio futuro? A maggio devo tornare alla Fiorentina e deciderò verso la fine della stagione"

Il centrocampista di proprietà viola Pulgar ha parlato dei suo primi giorni in Turchia e dei suoi programmi per il futuro

Il centrocampista di proprietà viola Erick Pulgar ha parlato ai microfoni di NtvSport. Questo un estratto delle parole del centrocampista in prestito al Galatasaray: "Il mio agente mi ha detto: ‘Si è presentata l'opportunità di andare al Galatasaray. Sei interessato? È una grande chance’. E io ho detto: ‘Certo che lo sono’. Qui mi sento bene, anche grazie ai sudamericani già presenti in rosa. Futuro? Risollevare il Galatasaray da dove si trova, questo vogliamo. Devo tornare alla Fiorentina a maggio. Sarà utile guardare cosa ho fatto a Istanbul per prendere una decisione sul futuro verso la fine della stagione".

LA PAURA DI BOCCI PER LA SFIDA ALL'ATALANTA

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