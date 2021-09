15.927 spettatori per un incasso di 573.164,00€. Numeri importanti, ma adesso bisogna tornare al 100%

Un incasso da mezzo milione e passa di euro, per una serata a tinte viola

Più di mezzo milione di euro, e più di 15 mila persone ieri sera al franchi, per un match molto sentito, questi i numeri che raccontano la serata viola contro l’Inter capolista. Adesso però si punta a far tornare il 75% prima ed il 100% di spettatori negli stadi. Al calcio servono incassi, e alla prossima riunione del CTS (comitato tecnico scientifico) i rappresentanti delle società ed il presidente Gravina, faranno di tutto, per far tornare gli stadi pieni.

Lo stadio pieno serve alla squadra, ma anche alle società, che si ritrovano a sopperire i mancati incassi, con ingressi ingenti di liquidità.

Francesco Pistola

