Repubblica, 1000 tifosi venerdì per Fiorentina-Sampdoria. Chi potrà accedere? La società viola…

Il Governo, consultatori col CTS, ha dato il via libera al ritorno negli impianti sportivi di mille spettatori. Tra meno di una settimana anche il Franchi si prepara ad accogliere nuovamente dopo sette mesi i suoi primi sostenitori. L’appuntamento è per vende prossimo quando al Franchi arriverà la Samp. La società viola sta lavorando per trovare la modalità giusta per chiamare mille tifosi. Priorità agli sponsor? Agli abbonati dello scorso anno? A quelli storici? Ancora non è stato reso noto il metodo ma presto ci saranno novità. Lo scrive Repubblica.

