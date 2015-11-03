Labaro Viola

Notizie Protocollo Fiorentina

Cambiano le regole, se ci sono 9 positivi in una squadra non si scende in campo in serie A

12 gennaio 2022 20:59

CorFio, nuovo protocollo, quarantena tutti nella stessa struttura, test 24-36 ore prima della gara

18 novembre 2020 09:50

Il CTS boccia l'idea di Gravina, il protocollo non cambia. Tamponi ogni 4 giorni e stadi chiusi

15 settembre 2020 23:08

Se una squadra di serie A viola il protocollo anti Covid verrà punita come se avesse truccato una partita

09 giugno 2020 13:19

La dura linea della FIGC potrebbe diventare legge: chi non rispetta il protocollo verrà escluso dal campionato

04 giugno 2020 19:00

Serie A, il nodo è il protocollo: club in pressing per cambiarlo, un solo positivo bloccherebbe tutto

29 maggio 2020 11:12

Gazzetta, Protocollo all'esame del Comitato Scientifico: giovedì può arrivare l'ok alla Serie A

26 maggio 2020 13:20

La Lega Serie A ha corretto il protocollo: quarantena, ritiri e responsabilità penale dei medici

17 maggio 2020 21:22

Le regole del protocollo: tamponi, ritiri e limiti agli allenamenti. C'è il nodo sulla responsabilità dei medici

15 maggio 2020 12:17

Spadafora: "Gravina ha accolto le modifiche del Comitato Scientifico: allenamenti dal 18 maggio"

13 maggio 2020 17:36

Gazzetta, Oggi il nuovo protocollo al Ministro dello Sport: corsa contro il tempo!

13 maggio 2020 12:49

Nazione, Ribery non può allenarsi al centro sportivo: serve una deroga al protocollo

11 maggio 2020 09:27

Spadafora: "Nelle prossime ore arriverà il parere del Comitato Scientifico sul protocollo della FIGC"

09 maggio 2020 22:04

Allenamenti collettivi vicini, il calcio vorrebbe un segnale sulla ripresa. Scontro in vista con le tv

09 maggio 2020 12:05

Ribery oggi o domani farà ritorno a Firenze: 14 giorni di quarantena o no? Dipende dal protocollo del calcio...

06 maggio 2020 11:06

Gazzetta, Il nodo principale sul protocollo per la ripartenza: in caso di positività c'è lo stop

04 maggio 2020 12:38

Spadafora: “Via agli sport individuali. Calcio dal 18 maggio? Vedremo. Il protocollo FIGC...”

27 aprile 2020 08:53

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