Notizie Protocollo Fiorentina

Cambiano le regole, se ci sono 9 positivi in una squadra non si scende in campo in serie A
12 gennaio 2022 20:59
CorFio, nuovo protocollo, quarantena tutti nella stessa struttura, test 24-36 ore prima della gara
18 novembre 2020 09:50
Il CTS boccia l'idea di Gravina, il protocollo non cambia. Tamponi ogni 4 giorni e stadi chiusi
15 settembre 2020 23:08
Se una squadra di serie A viola il protocollo anti Covid verrà punita come se avesse truccato una partita
09 giugno 2020 13:19
La dura linea della FIGC potrebbe diventare legge: chi non rispetta il protocollo verrà escluso dal campionato
04 giugno 2020 19:00
Serie A, il nodo è il protocollo: club in pressing per cambiarlo, un solo positivo bloccherebbe tutto
29 maggio 2020 11:12
Gazzetta, Protocollo all'esame del Comitato Scientifico: giovedì può arrivare l'ok alla Serie A
26 maggio 2020 13:20
La Lega Serie A ha corretto il protocollo: quarantena, ritiri e responsabilità penale dei medici
17 maggio 2020 21:22
Le regole del protocollo: tamponi, ritiri e limiti agli allenamenti. C'è il nodo sulla responsabilità dei medici
15 maggio 2020 12:17
Spadafora: "Gravina ha accolto le modifiche del Comitato Scientifico: allenamenti dal 18 maggio"
13 maggio 2020 17:36
Gazzetta, Oggi il nuovo protocollo al Ministro dello Sport: corsa contro il tempo!
13 maggio 2020 12:49
Nazione, Ribery non può allenarsi al centro sportivo: serve una deroga al protocollo
11 maggio 2020 09:27
Spadafora: "Nelle prossime ore arriverà il parere del Comitato Scientifico sul protocollo della FIGC"
09 maggio 2020 22:04
Allenamenti collettivi vicini, il calcio vorrebbe un segnale sulla ripresa. Scontro in vista con le tv
09 maggio 2020 12:05
Ribery oggi o domani farà ritorno a Firenze: 14 giorni di quarantena o no? Dipende dal protocollo del calcio...
06 maggio 2020 11:06
Gazzetta, Il nodo principale sul protocollo per la ripartenza: in caso di positività c'è lo stop
04 maggio 2020 12:38
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