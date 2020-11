CorFio, nuovo protocollo, quarantena tutti nella stessa struttura, test 24-36 ore prima della gara

La continuazione dello stato di emergenza sta spingendo le istituzioni verso alcune modifiche. Probabilmente, verso il fine settimana, la Fiorentina come le altre società dovrà prendere atto delle nuove norme che implementeranno l’attuale protocollo stilato dal comitato tecnico scientifico e che lo renderanno ancora più rigido. L’obiettivo è innanzitutto tutelare la salute per garantire il regolare svolgimento del campionato. Per prima cosa verrà individuata una struttura unica che possa seguire il percorso dei tamponi dall’inizio alla fine. Non saranno più le singole società a decide a chi affidarsi. Poi non sarà più possibile trascorrere il periodo di quarantena a casa. Con le nuove norme infatti nemmeno i giocatori che vivono da soli, per la Fiorentina vale fra gli altri il caso di Franck Ribéry che ha la famiglia in Germania, potranno isolarsi nella propria abitazione. Il gruppo squadra dovrà restare insieme. I dirigenti stanno valutando la miglior soluzione in città per rispondere a questa esigenza.

Inoltre cambierà la gestione dei tamponi. Il test prima della partita verrà spostato a 24-36 ore dall’inizio della stessa: sarà necessario avere gli esiti almeno sei ore prima di scendere in campo. Infine sulla tipologia di tampone: quelli antigienici non potranno sostituire quelli molecolari, semmai potranno essere in più. Come da protocollo la Fiorentina sottopone il gruppo squadra al tampone due giorni prima della partita: così è stata riscontrata la positività di Callejon. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

