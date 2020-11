Repubblica, Pezzella non forzerà i tempi del suo recupero: la Fiorentina vuole il suo rinnovo

Si allena a parte ormai da settimane German Pezzella, prova a stringere i denti. A testare con cautela la sua caviglia, a sentire ogni minima variazione per poter segnare una ulteriore tacca verso il pieno recupero. Con l’arrivo di Cesare Prandelli si pensa di modellare il reparto arretrato con una linea a quattro. Pezzella domenica difficilmente sarà della partita, Caceres e Quarta torneranno tardi dai ritiri con le rispettive nazionali e il tecnico avrà pochissimo tempo per vederli all’opera, insieme. Dunque? Prandelli dovrà pensare bene a cosa fare anche perchè è inutile forzare il recupero di Pezzella con un calendario che dopo la sosta vedrà la Fiorentina impegnata senza soluzione di continuità fino al prossimo gennaio.

L’obiettivo poi è quello di arrivare al prolungamento del contratto in scadenza nel 2022. Se per Milenkovic le sensazioni di un rinnovo sono tutt’altro che positive, il discorso cambia per Pezzella. La Fiorentina proverà a raggiungere un accordo, per non stravolgere una difesa che vede anche in Caceres un giocatore in scadenza. Lo scrive Repubblica.

