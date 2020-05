Franck Ribery non può allenarsi al centro sportivo a meno che l’Ufficio Igiene non preveda una deroga al protocollo. Ieri il responso del Cts non è arrivato, sembra che però possa esserci un via libera condizionato dal rispetto di alcune norme, su tutte la quarantena allargata per i contatti ravvicinati della persona positiva al test. Potrebbero esserci deroghe per il ritorno al lavoro riguardante gli atleti professionisti rientrati dall’estero magari facendo una quarantena ridotta. Lo riporta La Nazione.