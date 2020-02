Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora ha parlato all’uscita dal CONI: “Si possono disputare le competizioni sportive a porte chiuse nelle sei regioni interessate, che sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna. Monitoriamo passo dopo passo, in questo momento non ci sono condizioni e motivazioni per estendere le restrizioni ad altre regioni”.

