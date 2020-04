(ANSA) – ROMA, 14 APR – “Sono profondamente dispiaciuto per l’improvvisa scomparsa di Franco Lauro. 58 anni, tanti dei quali passati in Rai. Giornalista sportivo tra i più preparati, mi ha molto colpito la sua attenzione allo Sport di base”. Così il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ricorda il giornalista sportivo della Rai. “Perché come lui stesso ha affermato solo una settimana fa: il calcio – afferma il ministro dello sport – è il romanzo popolare più amato dagli italiani. Tutelare la base del calcio è importante, significa tutelare tutto. Non si può pensare solo al vertice e alla Serie A. Se noi facciamo morire il calcio dilettantistico, la Serie C, il calcio femminile, noi facciamo un danno a tutto il movimento”. (ANSA).