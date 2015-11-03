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Notizie Franco Lauro Morte Fiorentina
Spadafora: "Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Franco Lauro"
14 aprile 2020 23:56
È morto a 59 anni Franco Lauro, volto noto di Raisport. Cordoglio della redazione di Labaroviola.com
14 aprile 2020 19:22
Archivio
Esplora l'archivio di Franco Lauro Morte
2020
Sett. 16
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