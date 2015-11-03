Notizie Franco Lauro Morte Fiorentina

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Spadafora: "Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Franco Lauro"

14 aprile 2020 23:56

È morto a 59 anni Franco Lauro, volto noto di Raisport. Cordoglio della redazione di Labaroviola.com

14 aprile 2020 19:22

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