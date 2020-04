Lutto nel mondo del giornalismo sportivo, che piange oggi il popolare conduttore televisivo Rai Franco Lauro, appena 59enne. Il giornalista è deceduto nel pomeriggio ed è stato ritrovato nella sua casa in via della Croce, a Roma. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Le condoglianze più sincere ai familiari di Franco dalla redazione di Labaroviola.com